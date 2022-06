Abbraccia molti secoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbraccia molti secoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ERA

Significato/Curiosita : Abbraccia molti secoli

era – vecchio nome di elara, satellite di giove era – nome italiano dell'asteroide 103 hera era – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di erigavo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 giugno 2022

Altre definizioni con abbraccia; molti; secoli; L abbraccia il catecumeno; Li danno i bambini quando abbraccia no i nonni; Si abbraccia per passione; Si dànno abbraccia ndo; Sono obbligatorie a bordo dell auto per molti mesi; Specchietto molto utile per molti plicare; molti plicandoli si ottiene il prodotto; È presente in molti funghi; Il poeta greco secoli VIII; Fu per molti secoli la capitale dell Egitto; Io... molti secoli fa; Io secoli fa; Cerca nelle Definizioni