Unità di misura astronomica - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PARSEC

Significato/Curiosita : Unita di misura astronomica

L'unità astronomica (simbolo ufficiale: au) che rappresenta circa la distanza tra terra-sole è definita dal 2012 (28ª assemblea generale dell'unione astronomica...

Il parsec (abbreviato in pc) è un'unità di lunghezza usata in astronomia, e corrisponde a circa 3,26 anni luce, cioè 3,0856775814672×1013 km. il nome viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

unità di resistenza elettrica; unità di misura dell intensità di corrente; unità di misura anglosassoni; Tra unità e centinaio; misura prescritta; misura no i terreni; Quello sociale è una misura anti Covid; Una misura per la birra; Unità astronomica ; Cifra... astronomica ; Si dice del sorgere e del tramontare di un corpo celeste in congiunzione astronomica con il Sole; Cifra astronomica ;