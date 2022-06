Una specialità della cucina indiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una specialità della cucina indiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : POLLO TANDOORI

Significato/Curiosita : Una specialita della cucina indiana

La cucina tedesca è una cucina ricca in diversità. al di là degli stereotipi che concernono il consumo della birra, del maiale, del cavolo e delle patate...

Il pollo tandoori è un popolare piatto della cucina indiana a base di pollo arrosto, yogurt e spezie, consumato in varie parti dell'asia meridionale come... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con specialità; della; cucina; indiana; La Squisita specialità di Saronno; specialità a base di gelatina; specialità a due ruote... sterrata; La specialità di Zibello; Parte della visiera dell elmo; Il nome della Sorvino; Iniz della Valeri; Genietti della mitologia nordica; Al cinema si guarda, in cucina è trasparente; Erba aromatica da cucina ; Si usa moscata in cucina ; Si consuma in cucina ; Medicina tradizionale indiana ; L indiana dei film di Spielberg; Una chitarra indiana ; Una danzatrice indiana ; Cerca nelle Definizioni