Ultimo presidente del Consiglio del Regno d Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ultimo presidente del Consiglio del Regno d Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DE GASPERI

Significato/Curiosita : Ultimo presidente del consiglio del regno d italia

2021 il presidente del consiglio dei ministri è mario draghi. pur non essendo menzionata nello statuto albertino, già all'epoca del regno d'italia si era...

Altri significati e persone di nome de gasperi, vedi de gasperi (disambigua). alcide amedeo francesco de gasperi, all'anagrafe degasperi (pronuncia[·info];... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con ultimo; presidente; consiglio; regno; italia; L ultimo ... inglese; L ultimo in classifica; L ultimo tra i figli; L ultimo giorno di carnevale secondo il rito romano; Il Carlo Azeglio ex presidente della Repubblica; Vladimir __, il presidente russo; Sebastian, il presidente della World Athletics; Il gruppo editoriale di cui è presidente Urbano Cairo; Fu sette volte Presidente del consiglio ; Ben poco generoso come può esserlo un consiglio ; Un consiglio utile e furbo; consiglio o opinione di un professionista; Fu regno di Pirro; Una delle classi del regno dei funghi; La Repubblica... trasformata da Napoleone in regno d Olanda; Il regno al quale appartiene il cane; Michela, politica italia na di destra animalista; Un importante agenzia di stampa italia na; Un celebre galoppatore italia no; In italia si chiama quadrato; Cerca nelle Definizioni