Il suo solfato è usato per dilatare la pupilla - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ATROPINA

Significato/Curiosita : Il suo solfato e usato per dilatare la pupilla

Hyoscyamus niger. l'atropina è presente in molte piante della famiglia delle solanaceae. in particolare le più comuni fonti di atropina sono l'atropa belladonna... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

