Succedette a papa Pio I - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Succedette a papa Pio I. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Succedette a papa pio i

Battista a cesena. il 4 agosto 1821 papa pio vii lo nominò, cinquantanovenne, penitenziere maggiore, il più antico dicastero della curia romana; succedette al...

Papa, all'incirca, dal 155 al 166. aniceto (o anicito) proveniva da emesa in siria. non si sa per quale motivo aniceto si fosse ritrovato a roma; sembra...