Lo Stato di Ariel Sharon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato di Ariel Sharon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISRAELE

Significato/Curiosita : Lo stato di ariel sharon

ariel sharon, nato ariel scheinermann, noto anche con il soprannome di arik (in ebraico ascolta[·info]; kfar malal, 26 febbraio 1928 – ramat...

Altri significati, vedi israele (disambigua). coordinate: 31°n 35°e / 31°n 35°e31; 35 israele, ufficialmente stato d'israele (in ebraico: [... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con stato; ariel; sharon; Confina con la Francia e non è uno stato ; Ex-capitale dello stato d Israele; L Everett che ha prestato i lineamenti al personaggio di Dylan Dog; stato africano sul Golfo di Guinea; Mariel la, la cantante di Spalle al muro; Una creatura come ariel suona per dare l allarme; Il re padre di ariel ne La sirenetta; In un noto film della Disney si chiama ariel ; sharon attrice; __sharon : governò Israele; Il reality con Ozzy, sharon e Kelly; I connazionali di sharon ; Cerca nelle Definizioni