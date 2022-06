Si scrive sull assegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scrive sull assegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DATA

Significato/Curiosita : Si scrive sull assegno

Non m.); essi devono inoltre stare dopo il valore numerico (per esempio si scrive 20 cm e non cm 20) con uno spazio tra il numero e il simbolo: 2,21 kg...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi data (disambigua). la data è la convenzione per indicare un giorno specifico in un calendario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con scrive; sull; assegno; Ci si iscrive in quella d attesa; Si scrive con quattro zeri; scrive senza inchiostro; Certificato per sottoscrive re azioni; Si abbatte sull e coste dell Asia; Ceste portate sull e spalle; Collegio che vigila sull a gestione di una S.p.A; La percentuale di tasse stimate sull imponibile; Nell assegno e nel vaglia; Così è un assegno ... fasullo; Resta a riprova dell assegno ; In calce all assegno ; Cerca nelle Definizioni