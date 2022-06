Si scambia con il baratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scambia con il baratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MERCE

Significato/Curiosita : Si scambia con il baratto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi baratto (disambigua). il baratto è un'operazione di scambio bilaterale o multilaterale di beni o servizi...

Stai cercando il singolo di carl brave del 2019, vedi merci (singolo). una merce è un bene economico, naturale o manufatto, suscettibile di essere scambiato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con scambia; baratto; Si scambia con i baci; Computer che scambia dati con un server ing; Se lo scambia no istintivamentei bambini; Se li scambia no gli sposi prima del bacio; Le chiusure dei baratto li con gli anelli metallici; Alcuni alimenti sono conservati in baratto lo così; Si afferra e si fa girare sui baratto li di pelati; Serve per certi baratto li; Cerca nelle Definizioni