Riportata su farmaci e prodotti alimentari - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SCADENZA

Significato/Curiosita : Riportata su farmaci e prodotti alimentari

Principi nutritivi. gli integratori alimentari sono alimenti destinati a integrare la dieta. non sono farmaci da prescrizione e non sono destinati al trattamento...

Riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione. il concetto di data di scadenza è legato a quello dell'alterazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

