Rifugi di emergenza - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : RIPARI

Significato/Curiosita : Rifugi di emergenza

Da altri stati. quasi 7.000 persone hanno trascorso la notte in rifugi di emergenza in tutta la regione. sempre lo stesso giorno, un telethon in diretta:...

Il topino o rondine riparia (riparia riparia linnaeus, 1758) è un uccello della famiglia delle rondini (hirundinidae). raggiunge una lunghezza media di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con rifugi; emergenza; La città con la casa rifugi o di Anna Frank; rifugi per animali selvatici; Vi si rifugi ano gli uccelli palustri; Il rifugi o in cui ci si salva nei giochi infantili; Soluzione d emergenza ; Un unità per situazioni d emergenza ; Quella di emergenza è riservata all ambulanza; Collegamento telefonico per comunicazioni d emergenza ; Cerca nelle Definizioni