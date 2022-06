Relativo al periodo afoso dell estate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo al periodo afoso dell estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CANICOLARE

Significato/Curiosita : Relativo al periodo afoso dell estate

Dell'ozonosfera. il clima è desertico. durante l'estate, che va da maggio a ottobre, il caldo è afoso, alto tasso di umidità in rapporto agli elevatissimi...

Malattie, in realtà causate dall'aumento delle zanzare malariche. il caldo canicolare influenzava, sempre secondo le credenze medievali, anche la riuscita di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con relativo; periodo; afoso; dell; estate; Corelativo di quale; relativo a una pratica effettuata mediante l inalazione di profumi; relativo a un popolo; Il più... relativo degli scienziati; Il pittore che ebbe il periodo blu e il periodo rosa; Il periodo storico di un romanzo baricchiano; È detto così il periodo della dittatura fascista; La suonano i pastori nel periodo di Natale; Genietti dell a mitologia nordica; Sigla dell a Libia; Nome dell a ex conduttrice de La prova del cuoco; Quello paga indica il dettaglio dell a retribuzione; Friniscono in estate ; Si gustano di più d estate ; Fa boccheggiare d estate ; L industria delle testate ; Cerca nelle Definizioni