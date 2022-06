Regola le funzioni cellulari e contiene il DNA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regola le funzioni cellulari e contiene il DNA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NUCLEO

Significato/Curiosita : Regola le funzioni cellulari e contiene il dna

cellulare attraverso la replicazione del dna, con cui è trasmessa integralmente nel passaggio tra diverse generazioni cellulari. negli eucarioti, il dna...

Il termine "nucleo", dal latino nucleus, indica in generale la parte centrale e più compatta di qualcosa. nucleo – in neuroanatomia, gruppo di neuroni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

