Lo recita il peccatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo recita il peccatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONFITEOR

Significato/Curiosita : Lo recita il peccatore

recita nella lingua corrente o in lingua latina. la versione tradizionale prevede la recita in lingua corrente o latina. si inizia anzitutto con il segno...

Il confiteor è una tradizionale preghiera penitenziale del rito romano. i libri liturgici per la messa tridentina prescrivono il suo uso all'inizio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con recita; peccatore; Si recita all inizio della Messa; Il Pontefice lo recita affacciandosi su Piazza San Pietro; Edmund che recita va; Per recita rla non occorre essere attori; Lo chiede il peccatore ; Il primo peccatore ; Un peccatore di Dante; Il peccatore pentito de I promessi sposi; Cerca nelle Definizioni