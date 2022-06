Quello paga indica il dettaglio della retribuzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello paga indica il dettaglio della retribuzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CEDOLINO

Significato/Curiosita : Quello paga indica il dettaglio della retribuzione

Una paga di poco superiore al salario minimo garantito ai disoccupati, obbligando le imprese ad elevare il livello medio delle retribuzioni. il salario...

Principale: busta paga. la busta paga in italia (anche prospetto paga o cedolino paga) è formalmente detta prospetto paga, ed è regolata dalla legge. il...

