Quella da biliardo è in legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella da biliardo è in legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STECCA

Significato/Curiosita : Quella da biliardo e in legno

Scientifica 1015, vedi biliardo (numero). il biliardo (meno comunemente bigliardo) è un gioco di origini molto antiche, che oggi è corretto definire disciplina...

stecca – album di moreno loris stecca – pugile italiano maurizio stecca – pugile italiano stecca da biliardo – attrezzo usato nel gioco del biliardo stecca... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con quella; biliardo; legno; In coppia si può scegliere quella dei beni; quella di una nota favola era una zucca; Belfast sta in quella del nord; Wells scrisse quella dei mondi; Il bastone di chi gioca a biliardo ; Il bastone del biliardo ; Quello del biliardo è verde; Cadono sul biliardo ; Si calpesta ed è composto da listelli di legno ; Tipo di legno spesso usato per il parquet; Sottile gradino di legno ; Cilindretti di legno pressato bruciati nelle stufe; Cerca nelle Definizioni