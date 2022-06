Punto di pareggio in economia aziendale ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto di pareggio in economia aziendale ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BREAK EVEN

Significato/Curiosita : Punto di pareggio in economia aziendale ing

In economia aziendale il punto di pareggio (break even point o break even, abbreviato in bep) è un valore che indica la quantità, espressa in volumi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

In economia aziendale il punto di pareggio (break even point o break even, abbreviato in bep) è un valore che indica la quantità, espressa in volumi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con punto; pareggio; economia; aziendale; Il punto da cui si batte il rigore a calcio; È punto di Levante; A questo punto per Dante; Il punto più elevato d un grafico; Spareggio per cavalieri; Il segno del pareggio ; Possono essere in rosso, in pareggio o consolidati; pareggio tra costi e ricavi di un nuovo prodotto; Viene considerata un settore trainante dell economia ; Domanda di un prodotto in economia ; Un organismo preposto all economia e al lavoro; La sede del Ministero dell economia : via Venti __; Un bene aziendale ; Conduzione aziendale ; Cucina aziendale ; Il colosso aziendale di Jeff Bezos;