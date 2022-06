Pronome usato dall egoista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronome usato dall egoista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IO

Significato/Curiosita : Pronome usato dall egoista

Voce principale: pronome personale. i pronomi personali sono pronomi che rappresentano, in funzione deittica, la persona che parla, la persona che ascolta...

io è il pronome personale di prima persona singolare in italiano. può riferirsi a: io – satellite naturale di giove 85 io – asteroide scoperto nel 1865... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

