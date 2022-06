Produzione del flusso induttore in una macchina elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produzione del flusso induttore in una macchina elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ECCITAZIONE

Significato/Curiosita : Produzione del flusso induttore in una macchina elettrica

(uscita) del trasformatore, i fattori tensione e corrente della potenza elettrica. trasferisce quindi energia elettrica da un circuito elettrico a un altro...

L'erezione. questo è di regola il più evidente e affidabile segno di eccitazione sessuale negli uomini; tuttavia, gli adolescenti hanno spesso erezioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con produzione; flusso; induttore; macchina; elettrica; L acronimo che indica una particolare zona di produzione agricola; Il controllo di una produzione ; Affidare la produzione industriale ad aziende terze; Riproduzione illegale di software; Un flusso copioso; Unità di misura del flusso luminoso; Gestisce il flusso navale: autorità di sistema __; Afflusso improvviso e impetuoso; Si stende per proteggere la macchina ; macchina per fare i sorbetti; Congiura, macchina zione; Una macchina per fare viti; Unità di resistenza elettrica ; Unità di misura della tensione elettrica ; Strumento che rivela la corrente elettrica ; È l unità di misura della carica elettrica ; Cerca nelle Definizioni