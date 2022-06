Preme all egoista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preme all egoista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IO

Significato/Curiosita : Preme all egoista

io è il pronome personale di prima persona singolare in italiano. può riferirsi a: io – satellite naturale di giove 85 io – asteroide scoperto nel 1865... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con preme; egoista; Un tasto che si preme con Ctrl e Alt; preme sso, indica falsità; Se le spreme chi pensa; Si preme nelle iniezioni; Pronome usato dall egoista ; Il pronome che sta a cuore all egoista ; Sta a cuore all egoista ; Così è il cuore dell egoista ;