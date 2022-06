Piante nell agrumeto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante nell agrumeto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARANCI

Significato/Curiosita : Piante nell agrumeto

Di piante ospiti, oltre un centinaio, con varie epidemiologie e manifestazioni di patogenicità, ma a volte senza dar luogo a sintomi. tra le piante fruttifere...

Dell'odierna golfo aranci furono pastori che allargarono i loro pascoli nella lingua di terra golfarancina e arrivarono a golfo aranci durante il xix secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con piante; nell; agrumeto; piante come frassino e ligustro; Favorisce il nutrimento delle piante ; Raccolta di piante essiccate; Cellule vegetali che dànno alle piante la facoltà di orientarsi secondo l azione di gravità; nell a cera; nell a tavola periodica ha simbolo Ag; Il punteggio acquisito dallo studente nell e mansioni svolte in classe; Vocali nell a norma; In mezzo all agrumeto ; Olezzano nell'agrumeto ; Un albero dell'agrumeto ; Alberi dell'agrumeto ; Cerca nelle Definizioni