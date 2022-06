Piante come frassino e ligustro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante come frassino e ligustro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OLEACEE

Significato/Curiosita : Piante come frassino e ligustro

(syringa) e il ligustro (ligustrum) - a cui si aggiungono chionanthus, osmanthus, phillyrea e altre. il frassino è usato come albero in parchi, giardini e alberature...

Cronquist) le oleacee vengono inserite nell'ordine delle scrophulariales. secondo l'interpretazione filogenetica quest'ordine non ha validità e le oleacee vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

