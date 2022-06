Michela, politica italiana di destra animalista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Michela, politica italiana di destra animalista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Michela, politica italiana di destra animalista

michela vittoria brambilla (lecco, 26 ottobre 1967) è una politica, imprenditrice, attivista e conduttrice televisiva italiana. è stata ministro per il...

Nomina michela brambilla ministro per il turismo, con delega tra l'altro all'evento expo milano 2015. come ministro del turismo, brambilla ha: avviato il...