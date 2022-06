Lo leggevano gli araldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo leggevano gli araldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EDITTO

Perpetuum ("editto perpetuo") poi diventato editto tralatizio (tutti si dovevano uniformare a un solo editto standard). in seguito l'editto divenne una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

