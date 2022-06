Imporre per legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imporre per legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTIMARE

Significato/Curiosita : Imporre per legge

Dopo un'accesa disputa tra le diverse fazioni, l'una che vorrebbe imporre la legge mosaica ai pagani convertiti e l'altra che considera questa un «giogo»...

Palazzo. la prima missione del gruppo fu andare sul pianeta degli skrull a intimare gli alieni di non attaccare mai più la terra; gli eroi vennero catturati... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

