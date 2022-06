Imitazione... in filosofia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imitazione... in filosofia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIMESI

Significato/Curiosita : Imitazione... in filosofia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi imitazione (disambigua). l'imitazione (dalla parola latina imitatio -onis , che discende a sua...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mimesi (disambigua). il termine mimesi deriva dal greco µµs (mìmesis) e ha il significato generico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

