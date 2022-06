Le hanno rondini e merli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno rondini e merli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RI

Significato/Curiosita : Le hanno rondini e merli

I cosiddetti merli guelfi o ghibellini: i merli guelfi hanno la sommità squadrata; i merli ghibellini hanno la sommità "a coda di rondine". l'uso della...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ri. ri è un comune francese di 174 abitanti situato nel dipartimento dell'orne nella regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Li hanno gli eroi dei fumetti; Le hanno cani e nandù; Le golette ne hanno due; Le hanno Elena e Lino; Le rondini li ritrovano; Fu avversario dei girondini ; Verso delle rondini ; Le hanno rondini e allodole; Cartone con merli no e Anacleto: La spada nella __; Una costruzione spesso dotata di merli ; L istruì mago merli no; L istruì mago merli no;