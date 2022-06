Gomma naturale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gomma naturale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PARA

Significato/Curiosita : Gomma naturale

Il caucciù (o gomma naturale o poliisoprene naturale) è un materiale idrocarburico polimerico ottenuto dall'estrazione del lattice di alcune piante; un...

(n. 1995) para – torrente italiano distretto del para – regione del suriname pará – stato del brasile pará – distretto della costa rica para – fiume della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con gomma; naturale; gomma per auto; Una gomma per suole; Hanno un lembo gomma to; gomma , pneumatico; Ufficiale guardiano di un parco naturale ; Atto soprannaturale operato da Dio; Confine naturale della penisola iberica; Condizione propria di un essere soprannaturale ;