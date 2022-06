Se di garofano, sono molto saporiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se di garofano, sono molto saporiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIODI

Altre definizioni con garofano; sono; molto; saporiti; Se di garofano , sono speziati; Accomunano garofano e cassetta degli attrezzi; Sono a coppie nel garofano ; Analgesico a base di oppio, zatterano, chiodi di garofano e alcol; Se di garofano, sono speziati; sono al centro del corteo; sono dritte al centro; sono obbligatorie a bordo dell auto per molti mesi; Imbottiture molto in voga negli anni Ottanta; Girata molto velocemente; Lo è il pugile molto resistente; È alta se si rischia molto ; saporiti biscotti alle mandorle; Forniscono il latte per molti saporiti formaggi; saporiti arguti; Insaporiti con sughi o spezie; Cerca nelle Definizioni