Ferita oppure danneggiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferita oppure danneggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LESA

Significato/Curiosita : Ferita oppure danneggiata

Tourniquet a monte della ferita (anche di fortuna, come una cintura) ma bisognerebbe scrivere su un foglietto attaccato al paziente, oppure sulla pelle, l'ora...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lesa (disambigua). lesa (lesa in piemontese e in lombardo) è un comune italiano di 2 150 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con ferita; oppure; danneggiata; Si fa unendo i margini della ferita ; Esce da una brutta situazione senza alcuna ferita ; Non differita in tv; ferita mal curata; Viene salato oppure affumicato; Alzati da terra, oppure rincuorati; Indumento per gambe, oppure maschera veneziana; Chini oppure gobbi; Gravemente danneggiata nelle strutture; Alterata, danneggiata ; Offesa, danneggiata ; danneggiata , compromessa; Cerca nelle Definizioni