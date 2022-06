Due grandi costellazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due grandi costellazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORSE

Significato/Curiosita : Due grandi costellazioni

L'estensione angolare effettiva delle costellazioni astronomiche lungo l'eclittica varia notevolmente. le costellazioni più ampie, come il leone o il toro...

Sainte-orse è un comune francese di 387 abitanti situato nel dipartimento della dordogna nella regione della nuova aquitania. abitanti censiti ^ insee... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

