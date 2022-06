Comprende India e Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende India e Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosita : Comprende india e cina

Brasile, russia, india e sudafrica, la cina è un membro del gruppo brics che comprende le principali economie emergenti. la cina è anche membro dello...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asia (disambigua). l'asia è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

