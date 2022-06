Colorare in più tinte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colorare in più tinte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCREZIARE

Significato/Curiosita : Colorare in piu tinte

Una tecnica usata per colorare i tessuti e altri oggetti come i vasi, mediante la copertura delle zone che non si vogliono tinte tramite cera o altri materiali...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con colorare; tinte; Vi si porta il bucato da lavare o colorare ; Matita utilizzata per colorare e sfumare; colorare i capelli; colorare con tocchi di tinte; Lo sono le tinte tendenti al vermiglio; Una vernice per tinte ggiature; È sempre uniforme ma non è il colore della parete che è stata appena tinte ggiata; Senza sottinte si; Cerca nelle Definizioni