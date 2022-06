La Cina ne ha uno in terracotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Cina ne ha uno in terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESERCITO

Significato/Curiosita : La cina ne ha uno in terracotta

385056°n 109.273111°e34.385056; 109.273111 l'esercito di terracotta o armata di terracotta è un insieme di statue collocato nel mausoleo del primo imperatore...

Disambiguazione – se stai cercando la forza armata italiana, vedi esercito italiano. l'esercito (lat. exercitus, "esercizio", in seguito "esercizio militare")... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con cina; terracotta; Comprende India e cina ; È vicina a Formia; Al cinema si guarda, in cucina è trasparente; Ci seguono in Indocina ; Strumento a fiato di terracotta ; Zufolo in terracotta ; Elemento base della terracotta ; Pentola di terracotta ; Cerca nelle Definizioni