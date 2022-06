Che calma il dolore, ma non risolutivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che calma il dolore, ma non risolutivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANODINO

Significato/Curiosita : Che calma il dolore, ma non risolutivo

Ed a comunicare alla donna che le preoccupazioni di alex erano fondate. la bailey proporrà un approccio non risolutivo e che comunque porrebbe fine alla...

Sorta di museo virtuale in cui tutte le statue sarebbero sostituite da anodine copie. lo spostamento, che viene dato per inevitabile, dovrebbe portare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

