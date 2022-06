Cappello senza tesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cappello senza tesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FEZ

Significato/Curiosita : Cappello senza tesa

Disambiguazione – "cappello" rimanda qui. se stai cercando altri significati diversi da copricapo, vedi cappello (disambigua). il copricapo è un capo...

Il fez (più correttamente arbush) è un copricapo in feltro a forma di cappello cilindrico, solitamente rosso, e talvolta con una nappa attaccata alla...

