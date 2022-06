Un antico canto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un antico canto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PEANA

Significato/Curiosita : Un antico canto

Vedi canto (disambigua). il canto o musica vocale è l'atto di creare suoni musicali per mezzo della voce umana. il canto si articola di solito su un testo...

Il peàna è un canto corale in onore di apollo, il cui termine è oggi usato per indicare un discorso di esaltazione. canto corale in onore di apollo, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

