Amico... che abbaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amico... che abbaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CANE

Significato/Curiosita : Amico... che abbaia

Sconfitto e poi licenziato da olaf. è apparso solo nelle puntate "il robot amico che abbaia" e "mcleish la bestia". è doppiato da jim parsons (inglese), claudio...

Disambiguazione – "cane" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cane (disambigua). il cane (canis lupus familiaris linnaeus, 1758) è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

Altre definizioni con amico; abbaia; Un amico di Tizio; Si dà all amico ; L amico di Eurialo nell Eneide; Il Pollione amico di Virgilio; Proverbio: __ che abbaia non morde; Ha zampe molto corte rispetto al corpo e abbaia ; abbaia menti furiosi; _ che abbaia non morde; Cerca nelle Definizioni