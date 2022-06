Alti gradi nel judo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alti gradi nel judo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DAN

Significato/Curiosita : Alti gradi nel judo

Del maestro funakoshi non esistevano gradi nel karate: fu lui ad inserirli nel 1925, ispirato dal fondatore del judo moderno, kano jigoro, che a sua volta...

dan – breve fiume della normandia (francia) dan – città biblica, identificata con il sito archeologico di tel dan, in israele dan – arrondissement del... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

