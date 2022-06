Allentare girando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allentare girando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SVITARE

Significato/Curiosita : Allentare girando

L'imbarcazione ruoterà nel suo campo di giro. allascare o lascare lasciare o allentare (contrario di cazzare). allascare la vela significa diminuire l'angolo...

Conferisce alla testa la forma di un barattolo con in cima il tappo da svitare. nel 1988 il giovane anthony swofford si arruola volontario nei marines... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 26 giugno 2022

