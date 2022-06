Vendita di sostanze stupefacenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendita di sostanze stupefacenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPACCIO

Significato/Curiosita : Vendita di sostanze stupefacenti

Comune; pertanto "sostanze psicoattive", "sostanze psicotrope", "sostanze stupefacenti", "droghe" possono essere lemmi oggetto di ambiguità e sovrapposizioni...

spaccio, attività commerciale spaccio di droga, attività di vendita di sostanze stupefacenti spaccio giannoni, curazia del castello di domagnano, nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

