Riservato a pochi fortunati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riservato a pochi fortunati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELITARIO

Significato/Curiosita : Riservato a pochi fortunati

Commissario tecnico gian piero ventura, in occasione di uno stage a coverciano riservato ai calciatori emergenti. nel marzo 2018 è tra i convocati dal ct...

Ritenesse più comodo. il sistema inizialmente fu presentato come un prodotto elitario, destinato ad una piccola nicchia del mercato. inizialmente il computer... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con riservato; pochi; fortunati; Uno spazio riservato ai bambini; Dovrebbe essere riservato ai pedoni; L angolino riservato d un bar; Il palco riservato agli attori; La eseguono pochi strumentisti; Film visto da pochi ; Una funicella di pochi capelli; Pluri-appuntamento al buio di pochi minuti ing; Paolo e __, sfortunati amanti del XIII secolo; Erano sfortunati quelli narrati da Lemony Snicket; L ente che tutela i lavoratori infortunati ; Sostegno per gli arti infortunati ; Cerca nelle Definizioni