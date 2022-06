Riporta all aspetto originario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riporta all aspetto originario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RIPRISTINO

Significato/Curiosita : Riporta all aspetto originario

Voluto portare in borsa il mercato dei riporti. per quanto concerne gli aspetti fiscali del contratto di riporto è sufficiente notare come i dividendi...

Naturale perché il ripristino produce un "prepuzio dall'aspetto quasi normale". il ripristino non chirurgico del prepuzio non ripristina le parti del frenulo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con riporta; aspetto; originario; Non riporta no danni dopo un incidente; La dicitura finale del libro che riporta i dati di stampa; riporta te alla memoria; Si usa per riporta re alla superficie... le mine; Filato d aspetto peloso; Un prato dal colore e aspetto uniforme; Oggetto dall aspetto antropomorfo e femminile; Di aspetto guerresco; Abitante originario di un area; Fiore originario del Pacifico; originario del nord ovest della Francia; È originario dell Assam; Cerca nelle Definizioni