Quello albertino fu in vigore fino al 1948 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello albertino fu in vigore fino al 1948. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STATUTO

Significato/Curiosita : Quello albertino fu in vigore fino al 1948

Tale, pur con modifiche, fino all'entrata in vigore della costituzione repubblicana, il 1º gennaio 1948. lo statuto albertino, in quanto costituzione flessibile...

Nazioni unite statuto albertino statuto regionale statuto speciale statuto dei lavoratori statuto delle studentesse e degli studenti statuto – nel diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con quello; albertino; vigore; fino; 1948; È Blu quello di Strauss; Per il prato dei presepi si usa quello sintetico; quello primavera è un piatto cinese; quello di tigre è una varietà di quarzo; Conforme alle disposizioni in vigore ; Entrò in vigore il 1 gennaio 1958; Lo Statuto in vigore prima della Costituzione; Rivitalizzare o ridare vigore ; fino al 1999 era solo quinquennale; Il nome del delfino protagonista di una serie tv; Guidò la Grande Armata fino in Russia; Un tipo di squalo che arriva fino a dieci metri; Nato a Roma il 4 agosto 1948 , ha vinto nel 2021 il premio Nobel per la fisica; È Stato dal maggio 1948 ; Motocarro prodotto dalla Piaggio dal 1948 ; Fu premio Nobel per la letteratura nel 1948 ; Cerca nelle Definizioni