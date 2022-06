Proserpina ne era la Dea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proserpina ne era la Dea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Proserpina ne era la dea

prosèrpina (lat. proserpina) è la versione romana della dea greca persefone o kore (gr. , fanciulla). il nome potrebbe derivare dalla parola latina...

Risiedono i morti (per i greci gli inferi si chiamano ade, per i romani anche averno). da non confondere l'ades o inferi con l'inferno sono due luoghi distinti...