Portate di carne - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ARROSTI

Significato/Curiosita : Portate di carne

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carne (disambigua). carne è il termine usato comunemente per intendere le parti commestibili...

L'arrosto è una tecnica di cottura a fuoco dei cibi senza aggiunta di acqua. si riferisce in genere alla cottura di carni ma si applica anche ad altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

