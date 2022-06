Un pittore amante delle figure morbide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pittore amante delle figure morbide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOTERO

Significato/Curiosita : Un pittore amante delle figure morbide

Simbologie. le figure sono costruite per colori e masse, non linee; i colori contrastanti separano le figure dallo sfondo, creando un senso di scansione...

Disambiguazione – "botero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi botero (disambigua). fernando botero angulo (medellín, 19 aprile 1932)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

