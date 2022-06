Pianta passata alla storia per il suo veleno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta passata alla storia per il suo veleno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CICUTA

Significato/Curiosita : Pianta passata alla storia per il suo veleno

Particolare la scopolamina, presenti in tutti i distretti della pianta e soprattutto nei semi. pianta erbacea a ciclo annuale, presenta una radice a fittone,...

Dose altissima di cicuta, o una mistura di veleni composta di cicuta e molto oppio, e forse datura, addolcita con miele e vino.la cicuta è citata anche nell'opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

