Per il prato dei presepi si usa quello sintetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per il prato dei presepi si usa quello sintetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MUSCHIO

Significato/Curiosita : Per il prato dei presepi si usa quello sintetico

muschio – sostanza secreta da delle ghiandole di alcuni mammiferi (come il mosco) usata anche in profumeria muschio o musco – pianta appartenente alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Un prato dal colore e aspetto uniforme; Il suo prato ha un erba più verde; Quartiere fiorentino che ricorda un romanzo di Vasco prato lini; Un prato lo è di erba; È con l asinello nel presepi o; È con il bue nel presepi o; Il più orecchiuto del presepi o; I Re nel presepi o; È Blu quello di Strauss; quello albertino fu in vigore fino al 1948; quello primavera è un piatto cinese; quello di tigre è una varietà di quarzo; Un filato sintetico molto elastico; Tessuto sintetico lucido che imita la seta; Un computo sintetico e definitivo; Lo è un metodo di ricerca tutt'altro che sintetico