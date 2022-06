Un opera sferzante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opera sferzante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SATIRA

Significato/Curiosita : Un opera sferzante

Ricerca del bon mot (della "battuta" di spirito), con uno stile talora sferzante e impertinente egli voleva risvegliare l'attenzione dei suoi lettori e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi satira (disambigua). la satira (dal latino satura lanx: il vassoio vuoto riempito di primizie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 25 giugno 2022

Altre definizioni con opera; sferzante; Principio d opera zione; Un opera in volgare di Dante; L incombente statua presente nell opera Don Giovanni di Mozart; Ripreso dal cineopera tore; Opera sferzante ; sferzante presa in giro; Una sferzante presa in giro; Cerca nelle Definizioni